Le chinois Baidu supplante Google en tant que second plus gros vendeur d'enceintes connectées

© Sam Byford pour The Verge

Google et Baidu : des concurrents qui n'en sont pas vraiment

Source : The Verge

Avec plus de 25% de parts de marché sur l'enceinte connectée, Amazon n'est pas (encore) inquiété par le constructeur chinois, mais Google, lui, est battu. Le géant de la recherche, basé à Pékin, peut s'enorgueillir d'une croissance éclair en matière d', au point d'aboutir à quelques 4,5 millions d'unités expédiées sur le second trimestre 2019, pour 17,3% de parts de marché, selon un rapport du cabinet d'études Canalys.Amazon, qui totalise toujours près de 6,6 millions d'unités expédiées sur ce même trimestre garde une longueur d'avance ; de son côté, Google peut toujours se réconforter en considérant Baidu comme unComme le note, faisant du marché national son seul véritable levier de croissance, tandis que(ou presque),. Du moins pour l'instant.Cette situation tend à laisser une belle marge de progression pour Google, qui a récemment entamé la commercialisation de son assistant domestiqueen Inde, un marché potentiellement porteur. Sur place, Google propose, depuis peu, son produit à un tarif de 9 999 roupies (soit près de 125 euros). À l'occasion de ce lancement indien, un bundle comprenant le Nest Hub et une caméra de sécurité Xiaomi Mi Home est également prévu pour booster les ventes, indique par ailleurs Gadget360 Le succès des enceintes de Baidu en Chine n'est toutefois pas dû au hasard. Il est le fruit d'uneet de produits lancés à très bas coût. En début d'année, le constructeur commercialisait son, une enceinte intelligente (visible en illustration) vendue 1 699 Yuans (un peu plus de 230 euros) qui n'a pas trouvé son public.Plus récemment,s'est donc rabattu sur la promotion éhontée de solutions nettement plus abordables, comme l'enceinte(proposée cette fois à 89 Yuans, soit près de 11 euros). Une politique qui semble donc porter ses fruits... Pour l'heure en tout cas.