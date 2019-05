L'utilitaire de mise à jour d'Asus utilisé par des pirates pour installer des backdoors

Un logiciel vulnérable

La réponse d'Asus

Des chercheurs en sécurité rapportent que le groupe de hackers BlackTech déployait le logiciel malveillanten utilisant des attaques MitM à Taïwan. Le groupe utilise apparemment une faiblesse du logiciel Asus WebStorage pour télécharger le logiciel malveillant... en contournant l'authentification.Un début d'année plutôt compliqué pour Asus. Selon des, des pirates informatiques ont exploité le logiciel AsSt WebStorage pour installer des portes dérobées () sur les ordinateurs de victimes. Le malware utilisé s'appelle. Pour information, BlackTech cible principalement les gouvernements asiatiques et des entreprises victimes d'attaques de cyber-espionnage.n, où le malware est le plus actif.Généralement, les logiciels malveillants sont distribués via des attaques de. Cependant, cette fois-ci, les chercheurs ont remarqué qu'un processus appelé. Ce programme fait partie intégrante... du client WebStorage d'Asus.", a déclaré Anton Cherepanov, de Eset. "Plead utilisera des routeurs "compromis" en tant que serveurs de commande et de contrôle. La plupart des organisations qui ont été attaquées utilisent toutes le même type de routeurs, avec des paramètres d'administration accessibles via Internet.", a insisté Cherepanov.Selon Eset, BlackTech aurait probablement utilisé une autre attaque et au sein de la chaîne d'approvisionnement. Ce type de violation se produit dans la chaîne d'approvisionnement du fabricant, où les mesures de sécurité peuvent être parfois plus laxistes. Les chercheurs expliquent que même si ce vecteur est possible, il est bien moins probable.Cherepanov donne le conseil suivant : "".Voici la réponse officielle d'Asus, récupérée auprès de TechSpot :"ASUS Cloud a appris l'existence d'un incident à la fin d'avril 2019, lorsqu'un de nos clients nous a contactés pour des raisons de sécurité. Dès qu'il a eu connaissance de l'incident, ASUS Cloud a immédiatement pris des mesures pour atténuer l'attaque en arrêtant le serveur de mise à jour ASUS WebStorage [...] En réponse à cette attaque, ASUS Cloud a revu l'architecture de l'hôte du serveur de mise à jour et a mis en place des mesures de sécurité visant à renforcer la protection des données. Cela permettra d'éviter des attaques similaires à l'avenir. Néanmoins, ASUS Cloud recommande vivement aux utilisateurs des services ASUS WebStorage d'exécuter immédiatement une analyse antivirus complète pour assurer l'intégrité de vos données personnelles.".Lespar Asus. Et tant que des experts en sécurité indépendants ne disent pas si le logiciel peut être utilisé en toute sécurité ou non, il vaudra mieux l'éviter. Pour les utilisateurs d'Asus WebStorage, n'hésitez pas àdès maintenant.