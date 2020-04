Apple étend ses services à plus de pays en Afrique, Asie et Amérique du Sud

Apple étend son empire

Source : Crwe World 1

Du Cameroun au Monténégro en passant par les Tonga et l'Iraq, 20 pays de plus accueillent les services de la firme californienne.Dès aujourd'hui, l'App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcast et iCloud se lancent dans 20 nouveau pays des cinq continents, dont le Rwanda, la Birmanie, la Bosnie-Herzégovine et Vanuatu.», se félicite le vice-président d'Apple Music, Oliver Schusser.En parallèle, Apple Music s'étend à 52 pays supplémentaires. Parmi eux : l'Algérie, la Croatie, les Bahamas et le Qatar. Avec un catalogue de 60 millions de titres, le service de musique en ligne est désormais présent dans 167 pays.