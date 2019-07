Pour l'anniversaire de l'App Store, Apple réédite son jeu de poker Texas Hold'em

En mode free-to-play

Taper le carton entre amis

Source : Engadget

Hasard du calendrier ou pas, la coïncidence reste appréciable. Pour fêter les dix premières bougies de son- bien qu'elles aient été soufflées il y a un an déjà -, la marque à la pomme a décidé de remettre au goût du jour l'un des tout premiers jeux mobiles de sa boutique,, alors que bat actuellement son plein la 50édition des(WSOP).Initialement lancé en 2006 sur iPod - l'Apple Store n'existait pas à l'époque -, puis déployé sur iPhone en 2008 au prix de 3,99 euros, lequi épouse l'une des plus populaires variantes de notre époque (le, donc), débarque cette fois-ci sous un tout autre format : en. En d'autres termes, n'importe qui sera en mesure de le télécharger et d'y», peut-on lire sur la fiche de présentation de l'application mobile.Cette version 2019 apporte en effet son lot de nouveautés. Outre la possibilité de croiser le fer avec, les utilisateurs pourront s'affronter entre amis lors d'une partie à huit joueurs via un réseau WiFi. Accumuler les victoires vous donnera également accès à de nouveaux lieux - dix au total, dont Las Vegas, Paris et Macao - aux enjeux financiers plus importants, délivrant de plus grosses récompenses.Egalement au programme : l'apparition de, deet du, mais aussi la possibilité de basculer la vue à la première personne ou en mode paysage, à la manière des opérateurs de jeux actuellement sur le marché. Compatible sur les versions iOS 12 et ultérieures,prendra 1,5 Go de stockage sur votre appareil mobile.