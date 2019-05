L'ado qui a piraté Apple ne sera pas condamné... mais ne travaillera pas pour la marque

360b / Shutterstock.com

De faux identifiants pour se faire passer pour un employé de la firme

Aucune perte pour Apple

Source : Engadget

Pour plaire à une entreprise et donner envie à cette dernière de vous recruter, quel est le bon comportement à adopter ? Pour cet étudiant australien, la réponse ne fut pas des plus banales, bien au contraire. Plutôt que de contacter, son entreprise de cœur et de lui présenter un projet ou des travaux, le jeune habitant de Melbourne a choisi la manière forte :d'abord en 2015 alors qu'il n'avait que treize ans, puis au début de l'année 2017, le jeune homme a piraté le. Pour y arriver, le talentueux pirate en herbe était parvenu à créer depermettant de se faire passer pour un employé de la firme de Cupertino. Non satisfait de pénétrer dans le système, le jeune homme avait Jugé devant le tribunal pour adolescents d'Adelaïde, l'adolescent a déclaré par l'intermédiaire de son avocat ne pas avoir eu conscience de ses actes à l'époque, et qu'il espérait que ses talents lui permettent d'obtenir un emploi au sein d'Apple.Le jeune homme espérait sans doute connaître le même destin qu'un certain George Hotz, un pirate juvénile qui futaprès avoir percé les défenses de l'iPhone et de la PS3. Au lieu de ça, c'est un passage devant le tribunal auquel il a eu droit.Néanmoins, tout est bien qui finit bien, Apple ayant informé le tribunal de n'avoir subidu fait du piratage du jeune australien. Le magistrat David Whiteet a fixé une caution de bonne conduite à 500 dollars australiens (un peu plus de 300 euros) valable pour les neufs prochains mois.