Le futur Apple Store des Champs-Élysées, cible de l’association Attac

L'Attac tente de sensibiliser le public

Une opération « pacifique » pour dénoncer la politique fiscale d'Apple

Entreet, ce n'est pas l'amour fou.Le 23 février, le géant américain avait perdu son procès contre l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac).Alors que l'Apple Store des Champs-Élysées doit être inauguré ce dimanche 18 novembre à Paris, une quinzaine de militants a mené une action devant la façade de la boutique, ce lundi 12 novembre, pour marquer le coup etLes militants d'Attac étaient matinaux. C'est à 6 heures du matin que les membres de l'association ont décidé de débarquer devant l'Apple Store pour yà l'aide d'affiches sur lesquelles on pouvait lire différents slogans :ou encoreL'opération, pacifique, n'a duré que quelques minutes et n'a pas nécessité l'intervention de la police, a rapporté un militant à l'AFP. Si la tentative d'Attac restera vaine, elle a le mérite de sensibiliser le public sur la politique fiscale mise en place par les géants du numérique. L'association, de son côté, essaie de boucler un financement de 70 000 euros pour conserver son indépendance.