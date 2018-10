Apple lance un programme pour enseigner le développement avec son langage Swift

Une start-up française au cœur du projet

Améliorer les opportunités d'emploi

Les chiffres fournis par le Conseil d'orientation pour l'emploi et la Commission européenne semblent avoir poussé Apple à réagir : 80 000 travailleurs manquent actuellement dans les domaines de l'informatique et de l'électronique selon le premier, quand neuf emplois sur dix nécessiteront des compétences numériques dans notre futur proche, d'après le second, peut-on lire dans un communiqué de presse publié par la marque à la pomme.De ce fait, le groupe californien a imaginé un tout nouveau programme d'apprentissage -- dont l'objectif sera de transmettre les bases de Swift, créé par Apple et destiné à développer des applications mobiles sur le système d'exploitation iOS. Il sera lancé à Paris et à Lyon en janvier 2019, le programme s'étendra ensuite dans d'autres agglomérations françaises pour bénéficier à plus de 1600 personnes au total.L'objectif de Foundation est simple : pendant quatre semaines, les apprentis codeurs tenteront de se familiariser avec le monde du développement d'applications mobiles et chercheront à acquérir des compétences pratiques. Pour ce faire, le fabricant américain s'est rapproché de Simplon, une jeune pousse tricolore basée à Montreuil (région parisienne) spécialisée dans le domaine de l'apprentissage de la programmation., a déclaré Tim Cook, le PDG d'Apple.», a de son côté précisé Frédéric Bardeau, président de Simplon. Et de poursuivre :