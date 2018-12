Apple prépare un portail dédié aux demandes de données par la police

Eblis / Shutterstock.com

14 000 demandes de données en 2017

Dans une lettre adressée à Sheldon Whitehouse, la firme de Cupertino informe le sénateur démocrate des prochaines initiatives qui seront dédiées aux forces de l'ordre. Le courrier, également obtenu par différents médias, détaille comment Apple compte faire évoluer ses outils.Au-delà des formations dispensées dans l'enceinte de ses quartiers généraux - plus d'un millier d'officiers en ont bénéficié -, la firme prévoit de mettre à disposition des ressources en ligne pour former à distance les agents. En plus de cela, une équipe spéciale sera créée pour informer les forces de l'ordre à travers le monde sur le type de données pouvant être communiquées dans le cadre d'enquêtes, sous condition de requête valide.Apple précise avoir donné reçu pas moins de 14 000 demandes des autorités américaines l'an dernier, avec un temps de réponse de 20 minutes pour celles jugées critiques. Tout cela s'effectue par un classique échange de mails, mais le processus devrait évoluer par la mise en place d'un portail international unique permettant de formuler des demandes et d'en effectuer le suivi. Les forces de l'ordre pourront faire leur demande d'identifiants d'ici la fin de l'année, lorsque l'outil sera opérationnel.À noter que l'entreprise fait suite aux sollicitations du(CSIS). Ce groupe de réflexion qui publie des études sur des sujets divers, avait indiqué dans un rapport en juillet ses recommandations en matière d'accès aux données des entreprises de la tech par les forces de l'ordre.