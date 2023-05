App Store : vous ne devinerez jamais le nombre d'applications acceptées et rejetées sur la boutique d'Apple !

Et les équipes d'Apple semblent avoir un certain niveau d'exigences, 1 679 694 de soumissions ont d'ailleurs été rejetées par l'entreprise californienne. Le rapport, qui est né à la suite d'un accord à 100 millions de dollars passé en 2021 entre Apple et les développeurs de l'App Store, nous montre aussi quels sont les pays qui demandent le plus de retrait d'applications.

De manière assez peu étonnante, sur les 1 474 demandes émises par des gouvernements, 1 435 l'ont été par la Chine. Pékin est suivie, très loin derrière, par l'Inde (14), le Pakistan (10) et la Russie (7). Apple a, de son côté, retiré de son magasin 186 195 applications, et affirme avoir empêché des transactions frauduleuses dont le montant cumulé serait d'un peu plus de 2 milliards de dollars.