Le micro-LED made in Apple se confirme, mais pour quand ?

Mark Gurman, de Bloomberg, nous apprend aujourd'hui que le constructeur californien serait actuellement en train de finaliser le développement de son premier écran micro-LED. Cette technologie, très proche de l'OLED et composée aussi de diodes auto-émissives, présente des avantages supplémentaires comme une luminosité bien plus importante et une réactivité qui passe sous la barre de la microseconde.