App Store : Apple va faire grimper le prix de toutes les applications

Les changements touchent tous les paliers mis en place par Apple, à la fois pour les achats de logiciels, mais également pour les achats in-app dans les applications ou les jeux vidéo.

Le prix psychologique de 0,99 euro n'existera plus dans quelques jours. Le premier palier proposé par Apple est désormais de 1,19 euro. Une application proposée 1,99 euro aujourd'hui passera prochainement à 2,49 euros, et ainsi de suite. Dernier exemple : une application vendue aujourd'hui 9,99 euros passera à 11,99 euros. Pour les logiciels les plus chers, les hausses de prix peuvent représenter plus de dix euros d'augmentation.

La France n'est pas la seule concernée par cette augmentation générale. L'ensemble des pays de la zone euro est touché ainsi que d'autres États comme la Chine, le Japon ou encore la Corée du Sud.

Apple a également indiqué aux développeurs que la hausse serait appliquée à la fois sur l'App Store et le Mac App Store à partir du 5 octobre prochain. Si vous vouliez acheter une application, il ne vous reste donc que quelques jours pour profiter des tarifs actuels avant la hausse générale.

Les abonnements sont la seule catégorie dont les prix resteront identiques après le 5 octobre.