Ces 10 trucs et astuces indispensables à connaître sur iOS 16

Première nouveauté réservée pour le moment aux iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14 de plus de six pouces avec le grand retour de l'indicateur de batterie dans la barre d'état de l'iPhone. Pour l'activer, il suffit de se rendre dans les Réglages de l'iPhone, dans la section « Batterie » puis de cocher l'option « Pourcentage de la batterie ».