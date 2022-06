Avec iOS 16, Apple veut que sa fonctionnalité de dictée vocale rivalise avec celle des Google Pixel

Avant toute chose, et toujours selon les tests opérés par 9to5Mac, la dictée vocale de l’iPhone a fait de nombreux progrès depuis le déploiement d’iOS 15. La transition clavier/dictée vocale est bien plus fluide, il est dorénavant possible de revenir en arrière pour modifier du texte en utilisant la voix ou encore d’ajouter des émojis. Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de dire « point » ou « virgule » à voix haute, votre smartphone se chargera désormais d’ajouter la ponctuation nécessaire automatiquement. Pratique.