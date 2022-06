App Store : les jeux se hisseraient plus facilement que les applications au sommet des classements

La concurrence est féroce sur les boutiques dédiées au téléchargement d'applications. Et l'App Store semble être parmi les plus impitoyables si nous en croyons une étude menée par Sensor Tower. Dans son rapport, le groupe a dévoilé le nombre d'installations requises pour qu'un logiciel puisse atteindre le sommet du classement sur la boutique en ligne du géant américain. Et ce n'est vraiment pas facile !