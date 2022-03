macOS dans un clavier, le nouveau brevet surprenant d'Apple

macOS intégré au Magic Keyword devrait créer un hybride entre le MacBook et Mac Mini : aussi compact et portable que le Mac Mini, mais avec le système d'exploitation macOS. On peut aussi imaginer d'autres configurations. Ce serait par exemple intéressant d'utiliser l'iPad comme écran externe pour exécuter macOS.

Cette nouvelle vient juste après la rumeur selon laquelle Apple envisagerait les ordinateurs à écran pliable . La marque serait-elle de plus en plus intéressée par les appareils hybrides ?

Comme il ne s'agit pour l'instant que d'un brevet, nous ne savons pas si Apple prévoit d'en faire une réalité, ni même quand, mais c'est définitivement une affaire à suivre de près.