Les employés d'Apple Store contraints d'utiliser des smartphones Android pour garder secrets leurs projets de syndicat

Parmi les revendications, de meilleures conditions salariales sont notamment évoquées. Certains salariés reprochent ainsi à Apple de ne pas (assez) augmenter les salaires, ou bien de consentir à des hausses mineures. Par exemple, des personnes citées sous couvert d'anonymat par le Washington Post annoncent que la Pomme a accepté d'augmenter leur salaire d'un dollar par heure de travail. Pas vraiment de quoi mettre du beurre dans les épinards.

Et de nombreux managers ne semblent pas vraiment favorables à une syndicalisation. Non pas que ces derniers ne comprennent pas les attentes des employés, mais ils craignent que cela pénalise encore plus les concernés, notamment par le retrait d'avantages sociaux à leur égard. Et la pilule semble avoir d'autant plus de mal à passer que les bénéfices engendrés par Apple sont colossaux.