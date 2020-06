À Cupertino, Apple accueille ses employés avec des tests du Covid-19

Depuis le mois de mai, l'Apple Park retrouve un certain rythme et voit de plus en plus de collaborateurs reprendre leur poste. Mais il est évident que les choses ne sont plus comme avant, et que l'ombre du coronavirus plane toujours. Alors que les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de cas déclarés (1,9 million au 5 juin 2020) que de décès (108 000), la firme à la pomme a pris plusieurs mesures importantes pour éviter tout risque de diffusion de la maladie.