iOS 15 : quelles fonctionnalités manquent encore à l'appel ?

L’absence de Universal Control, qui permet de partager un curseur entre Mac et iPad, est probablement la moins surprenante. En effet, la fonctionnalité n’était pas présente dans les bêtas du système d’exploitation et ne sera en outre compatible qu’avec macOS Monterey, qui n’est pas encore disponible. Il ne serait donc pas étonnant que la firme de Cupertino garde la surprise pour le moment… d’autant plus que les rumeurs vont bon train sur une possible keynote prochaine réservée à de nouveaux MacBook et aux AirPods 3.