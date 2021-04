Apple a tenté de faire tourner Flash Player sur iOS... avant de se raviser

Bien que la période précise durant laquelle Apple et Adobe auraient collaboré reste inconnue, Steve Jobs a écrit et publié sur le site d’Apple une lettre ouverte en 2010, nommée « Thoughts on Flash ».

Dans cette dernière, l’ancien P.-D.G. détaillait les raisons pour lesquelles il ne comptait pas intégrer Flash à l’iPhone, marquant ainsi la fin des essais. Il avance le manque d’ouverture du logiciel, ses problèmes de fiabilité et de sécurité, son impact sur l’autonomie de la batterie, ou encore le fait que l’intégration des fonctionnalités de contrôle tactile soit loin d’être au point.

Toujours dans sa lettre, Jobs déclarait qu’il n’y aurait pas d’outil permettant la conversion d’applications Flash vers iOS, enterrant la technologie développée par Adobe.