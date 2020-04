Amazon ouvre son premier data center Cloud en Afrique

Le résultat de 15 ans d'investissements en Afrique du Sud

Sources : Engadget, Amazon

Le premier data center africain d'Amazon Web Services (AWS) a ouvert dans la région du Cap, en Afrique du Sud.À son lancement, AWS Africa possède trois zones de disponibilité dans la région. Entièrement isolées les unes des autres, ces zones de disponibilité permettent aux clients de répartir leurs applications à travers l'infrastructure d'AWS. Le but : mieux isoler les problèmes éventuels, et offrir une meilleure disponibilité.», se réjouit Peter DeSantis, vice-président de l'infrastructure globale d'AWS.Au total, le Cloud AWS couvre 73 zones de disponibilité dans 23 régions géographiques dans le monde. Amazon entend continuer le développement de ses infrastructures Cloud dans quatre nouvelles régions du globe : en Indonésie, en Italie, en Japon et en Espagne.