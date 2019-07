Le programme anti-contrefaçon Transparency d'Amazon débarque en Europe

Qu'est-ce que Transparency ?

Source : Techcrunch

Il s'agit d'un système qui permet d'éviter les contrefaçons et qui arrivera bientôt en Europe.est un système deprésentes sur. Lancé en, ce système sera bientôt présent enAmazon est depuis quelques années accusé de bien des maux et tente petit à petit de redorer son image. Afin d'empêcher la contrefaçon, l'entreprise a ainsi créé Transparency, un système d'qui lui permet de scanner le QR Code sur les produits lorsqu'il est commandé afin de contrôler qu'il n'est pas contrefait. De même, lors de la réception, le client dispose, lui, d'unemais aussi de connaître la date et le lieu de fabrication ainsi que la liste des ingrédients si besoin., explique Dharmesh Mehta vice-président d'Amazon affilié à la confiance client et au soutien des partenairesTransparency représente, jusqu'à maintenant, plus desur les produits. Amazon a d'abord essayé ce système sur ses propres produits et le propose désormais à ses clients. Seulementont pour l'instant répondu et rejoint le mouvement. C'est assez peu étant donné qu'Amazon seul possède environet regroupe plus desur sa plateforme.Cependant le système semble avoir fait ses preuves car la firme américaine n'a pour l'instant eulivrée à destination et a au contrairePour rejoindre les marques liées au système représenté par un QR code en forme de T, il suffit donc de s'inscrire sur la plateforme. On en sait peu sur les tarifs qu'Amazon impose à ses vendeurs pour afficher ce QR Code. Cependant lors de la mise en place duen, il avait été reporté que les vendeurs avaient été taxés entre, selon le volume produit.Ce système sera donc prochainement disponible enet on ne connaît encore pas la date officielle de lancement. Cependant, selon la, l'application n'est toujours