Amazon s'intéresse à la téléphonie mobile et pourrait devenir opérateur aux États-Unis

Amazon veut profiter du sacrifice de Sprint et T-Mobile

Six ans pour développer ses activités dans le mobile

Source : Reuters

Difficile, pour les plus grandes entreprises numériques de la planète, de résister à l'appel de la. Après les intérêts affichés deet, voici venu le tour d', qui se fixerait comme objectif de s'offrir, unspécialisé dans leet appartenant au géant américain, qui devrait lui-même fusionner avec le mastodonte allemand des télécommunications, détenteur d'une importante filiale outre-Atlantique.Selon des sources proches du dossier, relayées par nos confrères de, la fusion initiale de Sprint avec T-Mobile, d'un montant de 26 milliards de dollars et qui doit encore être approuvée par les autorités, écarterait de faitde leur portefeuille. L'objectif de la manœuvre serait de séduire les régulateurs en n'étouffant pas la concurrence, de façon à ne pas voir cette fusion compromise.Et voilà que le sacrifice des uns se transforme en opportunité pour la firme de. Le rachat éventuel du « petit » opérateur lui permettrait de devenir doucement mais surement un, pour commencer.compte en effet entre 7 et 8 millions de clients et serait valorisé autour de 4,5 milliards de dollars, une somme qui, bien entendu, ne rebute pas Amazon.Si Amazon vient à acquérir Boost Mobile, le roi du e-commerce s'assurerait de. Amazon pourrait ainsi tranquillement développer ses activités dans latout en développantOn peut ainsi imaginer la société ajouter uneà son offredans les prochains mois aux États-Unis, toujours dans le cas où le rachat viendrait à être effectif.