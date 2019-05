Walmart est prêt à concurrencer Amazon avec son nouveau responsable des technologies

Un ancien d'Amazon, d'IBM et de Google

Le poste de Jeremy King reste toujours vacant

Source : CNBC

En pleine concurrence acharnée contreveut décidément mettre les bouchées doubles sur sa transformation digitale et technologique. C'est ainsi au nez et à la barbe de son concurrent que Walmart vient d'engager, un ancien dirigeant d'Amazon, au poste de(CTO) et de(CDO). Une nomination qui vient à point nommée quand on sait que le poste restait cruellement vacant depuis le départ de son ancien CTO pour Pinterest.Le PDG de Walmart, Doug McMillon a annoncé mardi, dans une note envoyée aux employés, que Kumar rejoindrait la société le 8 juillet. Un «», au pedigree qui fera pâlir les rivaux de. Docteur en ingénierie de l'Université de Princeton, Kumar travaillait depuis peu chez Google comme vice-président et directeur Display, Video, App Ads et Analytics. Il a également été, après avoir passé 15 ans chezdans différents rôles, notamment celui de vice-président de la technologie des systèmes et opérations de vente au détail, et de responsable des systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement et des stocks d'Amazon.Dans un communiqué, Kumar s'est dit «» au développement du «», à travers les 11 000 magasins de Walmart. À la différence de son prédécesseur Jeremy King, Kumar siégera aux côtés du PDG pouret. Dans les faits «», a déclaré une porte-parole, dont certaines tâches seront ainsi partagées entre Kumar et, première vice-présidente de la technologie client.King était connu pour avoir joué un rôle important dans la transformation de Walmart, notamment pour avoir introduit des casques de réalité virtuelle et des robots en machine learning dans les magasins. Il a également grandement appuyé les ventes en ligne, qui ont bondi de 37% au cours du dernier trimestre.