Amazon : le médiateur du livre veut une modification de la loi Lang

Des mentions qui permettent de semer le doute vis-à-vis de la loi

Seul « rebelle », Amazon semble être rentré dans le rang



Amazon distingue bien le neuf de l'occasion (Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic.com)

En 1981, le gouvernement de Pierre Mauroy avait décidé de mettre fin, sous l'impulsion du ministre de la Culture de l'époque Jack Lang, à la pratique du « prix conseillé », qui sévissait jusqu'à la fin des années 70. Pour cela,fut adoptée le 10 août 1981. Cette dernière, entrée en vigueur l'année suivante, est célèbre pour avoir instauré le. Mais certains acteurs du numérique usent de parades pour présenter despour les livres neufs et d'occasion.Olivier Henrard, médiateur du livre et tout fraîchement nommé Directeur général du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), a décidé de s'attaquer à laque l'on peut retrouver sur diverses plateformes numériques comme Amazon, FNAC, Cdiscount ou Rakuten, ainsi que l'indiquent nos confrères des Echos.Alors que la loi Lang interdit d'accorder une réduction dépassant 5 % du prix fixé par l'éditeur, les sites de e-commercegrâce aux fameuses formules «» ou «», qui peuvent tromper le public.», milite Olivier Henrard. Le médiateur du livre a été entendu ces derniers mois. Tous les sites qui étaient dans le viseur ont respecté cette volonté.Le seul « rebelle » demeurait, mais celui-ci semble avoir ajusté ses présentations enIl faut désormais que la pratique se pérennise et pour cela, le médiateur a soumis une proposition deau ministre de la Culture et aux présidents des commissions culture de chacune des deux assemblées.