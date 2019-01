Amazon va lancer re:MARS, un événement public sur la robotique, l'espace et l'IA, en juin 2019

Un événement regroupant les experts de l'intelligence artificielle

Amazon va montrer comment il utilise le machine learning pour ses produits

Source : Amazon

Amazon est depuis bien longtemps beaucoup plus qu'un simple commerçant en ligne, et semble parti pour continuer dans sa politique de diversification en ouvrant au public, un événement jusqu'à présent réservé à une audience restreinte.L'entreprise va aller plus loin dans cette exploration des nouvelles technologies avec, un salon dédié aux innovations de demain qui se tiendra à Las Vegas du 4 au 7 juin 2019. « re:MARS » pour « Machine Learning, Automation, Robotics and Space », c'est-à-dire les quatre grands sujets qui seront abordés par les invités à l'occasion de ce qui s'annonce être une grand-messe de la prospective technologique.Le salon sera animé, selon le communiqué de presse qui accompagne cette annonce, par «».Amazon souhaite également, avec cet événement, montrer comment il fait usage de ces différents domaines technologiques dans ses produits, de la boutique en ligne jusqu'au streaming video et audio.» déclare Jeff Bezos, indiquant également que le salon réunirait des dirigeants d'entreprises technologiques au cœur de ces thématiques, ainsi que des experts partageant leur vision pour les prochaines années. Les participants rencontreront également des ingénieurs en technologie d'Amazon et verront la capsule de fusée développée par Blue Origin.