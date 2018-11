« Amazon finira par faire banqueroute » : ce n’est pas nous, c’est Jeff Bezos qui le dit

AFP/Archives

Pour l'heure, l'objectif est de retarder le moment fatidique

Le gouvernement américain est une source d'inquiétude selon plusieurs employés

Enregistré puis écouté par la chaîne européenne CNBC lors d'une réunion interne, le patron d'Amazon a révélé être conscience qu'un jour, son entreprise finira par faire faillite.Même si Amazon a récemment annoncé le recrutement de 50 000 employés dans le cadre de la création d'un deuxième siège social , le géant américain resterait cependant sur ses gardes sur son avenir.Pour Jeff Bezos, la durée de vie d'une entreprise est plus ou moins de 30 ans. Le dirigeant a donc commencé à inclure dans les plans de son entreprise, l'idée d'une faillite possible. A 24 ans, Amazon ne serait donc pas assez grande pour être invincible et l'entrepreneur pense qu'il est nécessaire de concentrer toute son énergie sur les clients.Ce n'est pas nouveau : Amazon est dans le viseur de Trump. Celui-ci compte bien faire jouer la loi Antitrust, qui consiste à limiter la puissance d'une grande entreprise. La régulation exercée par le gouvernement ainsi que les possibles risques de sanctions liés à cette loiinquiètent les employés quant à l'avenir de l'entreprise.Pour Jeff Bezos, rien d'anormal : «».Pour l'heure, la faillite attendra : l'entreprise a dépassé en septembre les 1 000 milliards de dollars en bourse. Derrière les géants Google et Apple, Amazon est la troisième plus grosse entreprise mondiale, ce qui permet aussi à son dirigeant d'être l'homme le plus riche du monde