Amazon va installer 1 000 lockers dans les gares françaises

100 consignes installées d'ici fin 2018

Modifié le 21/06/2018 à 17h15

Après les stations essence, les hypermarchés et les centres commerciaux, Amazon va investir 980 gares pour y installer 1 000 consignes Amazon Lockers d'ici 2022. Ces dernières viennent étendre la gammede SNCF Gares & Connexions, qui propose déjà aux usagers de retirer leur colis via Pickup de La Poste, pour les livraisons Chronopost ou Colissimo.L'annonce de l'arrivée de Locker a été faite ce mercredi 20 juin à l'occasion de l'inauguration d'une consigne Amazon à la Gare de Lyon, à Paris. La toute première. 1 000 suivront d'ici les 5 prochaines années. Contactée par Clubic, la SNCF nous a détaillé le plan d'installation de ces consignes :Vous pouvez retrouver la liste des 200 premières gares françaises équipées sur cette page . Cette liste n'est cependant pas définitive et est susceptible d'être modifiée.Une fois l'achat effectué, Amazon Locker offre la possibilité aux clients et voyageurs de retirer leurs commandes, théoriquement, en moins de quinze secondes. Une fois le paquet arrivé, le client reçoit un e-mail avec un code unique de retrait et l'adresse du Locker choisi. Il a alors 3 jours pour récupérer le colis. En libre-service, accessible 24h/24 et 7j/7, le service ne devrait pas avoir de mal à trouver son public.Pour le directeur général de SNCF Gares & Connexions, Patrick Ropert,. Un sentiment partagé par le directeur des opérations France d'Amazon, qui rebondit sur l'aspect pratique de l'emplacement de ces consignes :