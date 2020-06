Crucible : le premier jeu d'Amazon Games, disponible depuis 2 semaines, déjà en difficulté... ?

La première incursion d'Amazon Games dans le jeu vidéo AAA semble plutôt compliquée. En effet, lancé le 21 mai dernier, le jeu Crucible va être partiellement remodelé, avec notamment le retrait de deux (de ses trois) modes de jeu.

Avec seulement 44% d'évaluations positives sur Steam, Crucible semble donc connaître un lancement très compliqué. Rappelons que le jeu est actuellement proposé en « pré-saison » et recevra de nombreuses améliorations au fil des semaines avant de pouvoir démarrer sa Saison 1. Ainsi, très bientôt, Crucible ne proposera plus qu'un seul et unique mode de jeu : Cœur des Ruches.