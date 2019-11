Alibaba enregistre un record de 544000 transactions par seconde durant ses soldes

© opparat Khokthong / Shutterstock.com

38,4 milliards de dollars de marchandises en 24 heures

Des achats en plus, de l'électricité en moins

Source : Business Wire

Un nombre en particulier ressort de cette journée : 544 000 transactions traitées chaque seconde pendant le pic de ventes. Alibaba, qui a déjà communiqué certains chiffres de ventes de l'événement , avance désormais de nouvelles données, tout aussi vertigineuses.Ainsi, on apprenait, le 12 novembre, qu'Alibaba avait réalisé en une journée plus de la moitié du chiffre d'affaires trimestriel d'Amazon. Sur ces 24 heures, l'ensemble des commandes réalisées s'évaluait à 38,4 milliards de dollars de volume brut de marchandises. Un million de commandes ont été réalisées par appel vocal via l'enceinte intelligente d'Alibaba, Tmall Genie, et neuf milliards de recommandations d'achat ont été proposées aux clients. Si 544 000 commandes ont été traitées par la plateforme à chaque seconde pendant le pic de ventes, la base de données du site, PolarDB, a fait face à plus de 87 millions de requêtes par seconde.Par rapport à l'édition précédente, le taux de conversion (soit la proportion de personnes ayant acheté un article par rapport au nombre de personnes l'ayant consulté) a augmenté de 20 %. Parmi les marchandises vendues, beaucoup de consommables et de denrées alimentaires : Alibaba a vendu, sur cette seule journée, 810 000 oeufs, 1,4 million de tonnes de riz et 76 tonnes de détergents liquides. Dans son communiqué, Alibaba y voit «».L'enseigne a également testé de nouvelles fonctionnalités sur son site. Avant que le pic d'activité ne débute, les commerçants ont été basculés sur une nouvelle version de la plateforme, baptisée Tmall Flagship, et dont la version 2.0 a été présentée en juillet dernier . Celle-ci propose désormais un avatar 3D permettant d'essayer vêtements et bijoux.Alibaba s'est également appuyé sur un chatbot nommé Alime Shop Assistant sur ses plateformes Taobao et Tmall. Le e-commerçant est parvenu à répondre à 97 % des demandes des clients dans 11 langues différentes.À l'aide du, le refroidissement de composants électriques par l'eau, le groupe affirme aussi avoir réduit la consommation électrique de ses data center de 70 % par rapport à l'édition 2018. Selon lui, cela aurait permis d'économiser 200 000 kWh tout en affichant, pendant cette journée de soldes, une latence comprise entre 5 et 7 secondes.