TSMC reçoit le feu vert pour son usine dédiée aux puces gravées en 3 et 5 nm

L'environnement au centre du fonctionnement

Source : Taiwan News

Située à Tainan, dans le Southern Taiwan Science Park, cette usine ultramoderne gravera des puces en 3 nanomètres (nm). La construction du site ne débutera pas avant 2022 et sa mise en fonction se fera vers fin 2022, voire début 2023. TSMC souhaite investir environ 20 millions de dollars dans ce projet d'envergure qui devrait s'étendre sur une zone de plus de 28 hectares, un record.D'un point de vue écologique, l'usine utilisera 20% d'énergie renouvelable et 50% d'eau recyclée. Cette validation a été faite par l'administration de la protection de l'environnement (Environmental Protection Administration) le 19 décembre dernier. En effet, des inquiétudes liées à l'utilisation de l'eau avaient été soulevées par l'organisation.Notons que sur ce même site, TSMC construira une usine spécialisée dans les puces 5 nm. La production devrait être lancée vers au plus tard début 2020.