Alienware envisage de se lancer dans la production de composants PC

L'entreprise n'est pas encore prête

La carte graphique Alienware n'est pas pour demain

A l'heure actuelle, si quelqu'un souhaite se procurer un boitier Alienware, il est obligé d'acheter la machine complète qui va avec. Ce fait fait pourrait changer, comme l'a récemment rapporté Frank Azor, directeur général de l'entreprise, lors d'une interview donnée au site PCGamesN Quand les journalistes lui demandent si «», l'interviewé a surpris en répondant que c'était «».Mais le directeur a conscience du travail qu'il faudra fournir avant de venir toucher ce marché. Aussi a-t-il précisé dans son interview : «».Une volonté de créer ses propres composants, donc, et non d'apposer simplement le nom Alienware sur des pièces fabriquées par des tiers.Il faudra donc très probablement attendre encore plusieurs années avant de voir sortir le premier composant signé de la marque... s'il sort un jour !Il sera peut-être compliqué pour Alienware de se faire une place sur marché largement occupé par des géants tels que Nvidia et AMD.Frank Azor en a d'ailleurs bien conscience, reconnaissant lui-même que les fabricants actuels «».