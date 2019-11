Kickstarter Keydock : utilisez votre smartphone comme un ordinateur

« Participer au Kickstarter : 99€ en Early Bird jusqu'au 9 Novembre au soir, ou 129€ » Keydock : combiné clavier mécanique et hub USB-C :

Qu'en pensez-vous ? (usage, prix, questions)

Nous n'avons aucun accord commercial ni partenariat d'affiliation avec Pierre Louis ou Kickstarter ;)

: key dock est un clavier mécanique qui intègre un hub USB-C qui permet de docker son smartphone et de l'utiliser comme un ordinateur fixe en l'associant à un écran PC et à une souris vous pouvez également utiliser le smartphone en guise de touchpad).: une fois votre smartphone docké à Keydock vous pouvez faire toutes les tâches basiques que vous faites quotidiennement sur votre PC : naviguer sur internet, regarder des vidéos, traiter vos emails, utiliser word, excel, powerpoint...: Keydock vous permettra alors de faire absolument tout ce que vous faites sur le plus puissant des PC : jouer en réseau, faire de la modélisation 3D. Vous pourrez ainsi utiliser tous les programmes qui ne proposent pas de versions Android.- Clavier mécanique (Switch Marron) disponibles aux tailles standards ISO-ANSI- Backlight à rétro-éclairage RGB- Cavité pour ajouter un disque dur SSD- 4 ports USB / 1 port SD / 1 Audio Jack / 1 port Ethernet / 1 port HDMI-VGA / 2 speakers stereoLe prix : 99€ en Early Bird (pour le moment jusqu'au 9 Novembre au soir) et sinon 129€: Pierre Louis Boyer, le papa de Raspiboy et Retrostone (1 & 2) !