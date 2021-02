2020, année de tous les records pour le crowdfunding français

La crise financière n'a pas entaché la générosité des donateurs du web, loin s'en faut. Pour la deuxième année consécutive, le groupe spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, Mazars, et l'association Financement Participatif France (FPF) ont publié leur baromètre du crowdfunding en France. Et celui-ci fait état d'une croissance de 62% des sommes collectées entre 2019 et 2020, pour un total de 1,02 milliard d'euros récoltés sur les plateformes dédiés. Voyons cela de plus près.