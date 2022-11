Promu comme remède minceur sur TikTok, ce médicament antidiabétique est victime d'une pénurie

L’Ozempik a été approuvé par la Federal Food and Drug Administration (FDA), agence américaine chargée de valider la commercialisation de médicaments et de nourriture, pour traiter le diabète de type 2. Permettant d’améliorer le taux de glycémie et de faire baisser le risque de problèmes cardiovasculaires, il doit être administré en complément d’un régime alimentaire spécifique et d’exercice physique. Il possède en outre un effet secondaire qui attire la convoitise, puisqu’il fait perdre du poids.