ByteDance (TikTok) fait un carton avec une lampe intelligente destinée à surveiller les enfants

On aurait tendance à l'oublier étant donné le succès exponentiel de TikTok aux quatre coins de la planète, qui demeure l'une des applications les plus téléchargées au monde et qui fait fureur chez toutes les catégories d'âge, mais son développeur, ByteDance, sait faire autre chose que des produits destinés à amuser la galerie.

La firme chinoise, qui fêtera ses 10 ans en mars 2022, veut également croître sur le marché des technologies éducatives. Plus précisément, son objectif est de développer des objets destinés à faciliter l'apprentissage des plus (et moins) jeunes. Et pour parvenir à ses fins, ce n'est pas une tablette ou encore un livre numérique, mais bien une lampe que ByteDance commercialise désormais.

Si l'innovation peut paraître incongrue à première lecture, le succès que connait l'objet depuis le début de sa commercialisation en Chine semble traduire une accoutumance croissante des parents pour les objets connectés qui pourraient permettre à leurs enfants d'obtenir de meilleures notes. Plutôt pratique alors que Pékin vient d'autoriser les couples à avoir un troisième enfant, qui aura tout le loisir d'avoir pour compagnie une jolie lampe avec au moins l'un de ses parents (ou qui voudra bien s'y coller) en visio.