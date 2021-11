Pourquoi Mastodon demande la publication du code source du réseau social de Trump ?

Problème, Mastodon est sous licence AGPLv3, ce qui signifie que tous les projets ayant pour base son code source doivent publier leur propre code source et leurs modifications, afin que la communauté puisse en profiter. Or, dans les conditions d'utilisation de Truth Social, il était possible de lire que le code était « propriétaire ». Un mensonge, donc, et une infraction aux termes de la licence AGPLv3.