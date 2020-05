Pendant le confinement Homeloop permet de vendre son logement en ligne

Des transactions avec des « notaires digitalisés »

Source : Communiqué de presse

Confinement oblige, le marché de l'immobilier est à l'arrêt. C'est pourquoi Homeloop a décidé de numériser les transactions.Le fonctionnement est relativement simple : dans un premier temps, le propriétaire décrit les caractéristiques de son bien via un formulaire en ligne, disponible sur le site Homeloop , afin que des algorithmes puissent fournir une première estimation du prix de vente.Les vendeurs peuvent ensuite envoyer une vidéo de visite de leur bien, filmée directement avec leur smartphone. Homeloop se charge alors d'envoyer une offre d'achat dans les 48 heures. De cette manière, la start-up acquiert des biens, qu'elle revend directement à des particuliers.Pour les acheteurs, des visites en 3D sont disponibles sur la plateforme et l'acquéreur peut également prendre rendez-vous avec un expert Homeloop pour une visite commentée en direct par téléphone. Evidemment, le service permet aux vendeurs et aux acquéreurs de signer un compromis de vente ou d'achat, directement par visioconférence, le tout, de manière entièrement numérique.