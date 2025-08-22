Un service de messagerie chiffrée, complet et sans compromis, accessible pour moins de 10€ par mois. Une offre premium idéale pour ceux qui veulent confidentialité et fonctionnalités avancées.
Un service premium sécurisé à prix réduit
Proton s’est imposé comme une référence mondiale dans le domaine de la messagerie sécurisée et de la protection de la vie privée. Avec Proton Unlimited, disponible pour 9,99€ par mois, les utilisateurs accèdent à la version la plus complète de Proton Mail, enrichie de toutes les fonctionnalités de la suite Proton (Drive, VPN, Calendar et Pass). Une formule qui combine sécurité, stockage et productivité, le tout sans publicité ni exploitation des données.
Proton Unlimited : ce qui fait la différence
- Messagerie chiffrée sans compromis : mails sécurisés de bout en bout, garantissant confidentialité totale.
- Un pack complet : Proton Mail, VPN, Drive, Calendar et Pass réunis en un seul abonnement.
- Stockage généreux et évolutif : 500 Go pour vos emails et fichiers, avec 15 adresses personnalisables.
Une offre taillée pour vous protéger, sans casser votre budget
Préparer sa rentrée, c’est aussi sécuriser son quotidien numérique grâce à Proton Unlimited. Contrairement aux services gratuits financés par la publicité, Proton mise sur un modèle éthique et transparent. Avec cette formule, vous bénéficiez d’une messagerie sécurisée avec chiffrement de bout en bout, d’un VPN rapide et fiable pour naviguer anonymement, d’un cloud privé (Proton Drive) pour stocker vos fichiers en toute sécurité, mais aussi d’un agenda chiffré (Proton Calendar) et d’un gestionnaire de mots de passe (Proton Pass).
Concrètement, cela signifie que vous pouvez gérer vos emails, naviguer sur le web, organiser vos rendez-vous et protéger vos fichiers sensibles depuis une seule et même plateforme, tout en garantissant que vos données restent vos données. Pour moins de 10€ par mois, Proton propose ainsi une alternative sérieuse et complète aux géants du numérique, sans compromis sur la sécurité.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Une remise exceptionnelle à ne pas manquer
La formule Proton Unlimited est habituellement proposée à un tarif plus élevé lorsqu’on cumule chaque service séparément. Ici, pour 9,99€/mois, vous bénéficiez de la solution tout-en-un :
- 500 Go de stockage pour mails et fichiers
- VPN sécurisé inclus
- 15 adresses mail personnalisables
- Protection complète sur tous vos appareils
Que vous soyez étudiant, professionnel ou simple utilisateur soucieux de sa vie privée, Proton Unlimited est une solution pensée pour vous. Elle centralise des outils que vous paieriez séparément ailleurs, tout en vous garantissant une confidentialité maximale. C’est le choix idéal si vous voulez une boîte mail sécurisée, un cloud privé, et un VPN performant dans un seul abonnement abordable.
Proton propose également d’autres formules adaptées à différents besoins. Mail Plus, à 3,99€/mois, se concentre sur la messagerie sécurisée avec 15 Go de stockage, un domaine personnalisé et l’agenda Proton Calendar. De son côté, Proton Duo, à 14,99€/mois, va plus loin avec 1 To de cloud chiffré, un VPN ultra-rapide et la possibilité de partager l’abonnement à deux utilisateurs.