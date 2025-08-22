Proton s’est imposé comme une référence mondiale dans le domaine de la messagerie sécurisée et de la protection de la vie privée. Avec Proton Unlimited, disponible pour 9,99€ par mois, les utilisateurs accèdent à la version la plus complète de Proton Mail, enrichie de toutes les fonctionnalités de la suite Proton (Drive, VPN, Calendar et Pass). Une formule qui combine sécurité, stockage et productivité, le tout sans publicité ni exploitation des données.