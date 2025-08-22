Nous voilà déjà dans la deuxième quinzaine de ce mois d'août 2025. Si certains d'entre vous profitent encore des vacances, ou poursuivent un job d'été, il convient aussi d'anticiper votre rentrée pour un budget des plus soignés. Dans un monde où chaque euro compte, B&You a lancé l'offre faite pour vous.
En effet, B&You propose son offre Pure Fibre, avec la première box Internet certifiée Wi-Fi 7 du marché, pour combiner des débits massifs, à prix (vraiment) compétitif.
Et pour cause, en quelques mots, B&You va à l'essentiel : une Bbox pour accéder à Internet, l'installation fibre incluse, des débits (très) efficaces, et un tarif léger comme une plume qui reste, en prime, inchangé au-delà la première année de souscription.
En bref, dans cet article, vous en apprendrez davantage sur l'offre Pure Fibre de B&You et cette Bbox certifiée Wi-Fi 7, mais aussi sur les avantages à choisir cette souscription pour réussir au mieux vos études (et pas seulement !).
Les points forts de l'offre B&You Pure Fibre :
- Débits monstrueux (jusqu'à 8Gb/s en téléchargement)
- Offre sans engagement
- Petit prix maintenu au-delà des 12 premiers mois
Vous ne voudrez plus quitter votre appartement d'étudiant avec de tels débits
Le Wi-Fi 7 s'invite dans votre quotidien
B&You a décidé de vous faciliter la vie dans le cadre de cette rentrée 2025. Il faut dire que les études ne sont pas un chemin toujours facile. Au-delà du bac, c'est la découverte d'un nouvel univers, surtout si vous quittez votre foyer familial. Les années universitaires passent, avec une obligation de résultat certaine, pour glaner votre diplôme. Entre temps, un job étudiant peut vous permettre d'accroitre votre budget tout au long de votre année.
Et avec une telle box, vous pourrez tout à fait écrire quelques articles en ligne, à la vitesse de la lumière (ou presque !), pour gonfler vos finances mensuelles. En effet, la rentrée est aussi synonyme de souscription en tout genre. Du contrat d'électricité en passant par l'assurance habitation, rien ne doit être laissé au hasard.
Or, le choix de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI), et l'offre qui va avec, ne doit vraiment pas être pris à la légère. Trop souvent, il est tentant de foncer vers la souscription la moins chère du marché, sans en regarder les détails qui, pourtant, font la différence.
Par exemple, B&You, avec son abonnement Pure Fibre, vous offre le raccord entre le réseau fibre et votre lieu de vie. Vous gagnez ainsi du temps, sans pression, mais aussi de l'argent, car ce type d'intervention peut largement dépasser les 100 euros chez d'autres FAI.
Plus encore, il est aussi fréquent de ne pas faire attention à la flexibilité de l'offre. Or, être étudiant, c'est, par exemple, partir une année en césure, rendre un temps son appartement, ou encore changer de ville pour mieux suivre le master de votre choix. Avec une offre Internet sans engagement, comme la Pure Fibre de B&You, vous pouvez facilement résilier votre souscription, puisque celle-ci est mensuelle. Pratique.
Enfin, et sous réserve d'éligibilité à Débit+ (vous pouvez la consulter gratuitement en cliquant sur ce lien), vous pouvez obtenir des débits jusqu'à 8Gb/s (descendant) et 1Gb/s (montant). Si vous n'êtes éligible à Débit+, pas de panique, vos possibles restent très raisonnables pour une grande partie des usages quotidiens, avec, théoriquement, 2Gb/s (descendant) et 900Mb/s (montant).
Avec une telle connexion, le gaming et le streaming ont un bel avenir
Si vous êtes éligible à Débit+, c'est tout simple : vous n'avez qu'à l'indiquer au moment de votre souscription, sachant que cette option est gratuite, ou contacter le service client de B&You au 1064.
Un module XGS-PON vous sera envoyé avec votre Bbox Pure Fibre en point relais, et vous n'aurez qu'à l'installer à l'arrière de votre box, sans difficulté technique.
Et de tels débits, encore faut-il pouvoir les imaginer. Si vous êtes un adepte du gaming, vous apprécierez certainement, avec un ordinateur adapté, de pouvoir compter sur une latence minimale, et une réactivité d'autant plus optimisée.
Avec le Wi-Fi 7, vous pourrez aussi visionner sans encombre vos programmes favoris sur votre plateforme de streaming. Et cela, même, avec un contenu en 4K, voire 8K. Voilà de quoi vous en mettre plein les yeux et passer de bons moments entre deux cours et un dossier à rendre.
D'ailleurs, dans de telles circonstances, vos études ne sont, bien évidemment, pas en reste. C'est notamment des plus pratiques si l'un de vos cours doit se dérouler en visio-conférence, que vous avez un entretien pour votre prochain stage, ou encore que vous devez soutenir votre exposé depuis chez vous. La connexion est stable, et comme pour le gaming, le risque de latence en est d'autant plus réduit.
Vous devez envoyer un diaporama à votre enseignant ? L'envoi est très efficace avec ces débits de 1Gb/s inclus dans la Bbox Pure Fibre, et si vous recevez un fichier volumineux, vous êtes d'autant plus à l'aise avec vos débits théoriques pouvant atteindre 8Gb/s en téléchargement grâce à Débit+.
Une offre sans engagement maintenue à prix serré, même après la première année
Si vous aimez les offres plus traditionnelles, comprenant notamment un boitier TV et la téléphone fixe, B&You a aussi ce qu'il faut pour vous, par exemple avec sa série client B&You, également sans engagement, dès 29,99€/mois.
Concernant l'offre Pure Fibre, elle va donc à l'essentiel : une box Internet, design qui plus est, et compacte pour s'adapter à tous les logements, même les plus petits. Au cas où la souscription s'inscrirait dans un espace dépassant les 80m², B&You vous permet de tester un répétiteur Wi-Fi 7 pendant un mois sans frais, puis 3€/mois au besoin.
La tarification est, elle-aussi, très simple : une offre sans engagement, résiliable donc facilement si vous le souhaitez, et un tarif de 23,99€/mois. Point non négligeable en comparaison avec de nombreux autres fournisseurs d'accès à Internet (FAI), le prix n'évolue pas une fois que vous avez dépassé la première année d'abonnement. Autant dire que la fidélité est récompensée par B&You.
Si vous devez résilier une offre en cours chez un autre FAI avant de souscrire à ce produit, B&You vous offre jusqu'à 50€ pour gérer au mieux vos frais potentiels et faciliter la transition.
Le service client B&You, joignable 24h/24, 7j/7, vous est aussi offert pour vos deux premiers mois d'abonnement.
Enfin, en termes de frais divers, la mise en service de votre abonnement est fixée à 48€ par B&You, et la résiliation, en août 2025, est de 69€.
Vous avez toutes les informations, clef en main, pour optimiser votre rentrée universitaire sous tous les points, que ce soit en termes de budget, de débits, mais aussi de flexibilité. Et pour optimiser encore plus vos finances, n'hésitez pas à coupler cette offre Pure Fibre avec un abonnement de forfait mobile chez B&You.