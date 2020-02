Alstom rachète 100% de la division "Transport" de Bombardier

Lire aussi :

Source : Les Échos

Le prix d'acquisition de l'intégralité de la division Transport de Bombardier est estimé à environ 6 milliards d'euros. La finalisation du rachat est attendue pour le premier semestre 2021.Une année après le refus de la Commission européenne concernant la fusion d'Alstom avec l'allemand Siemens, le constructeur ferroviaire français change de cible. Dans un communiqué, le groupe dirigé par Henri Poupart-Lafarge a annoncé la mise en place d'un protocole d'accord avec Bombardier et son principal actionnaire, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDQP), pour racheter 100 % de la division Transport de l'entreprise canadienne.Le coût de cette acquisition sera compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros, précise le communiqué de presse. Le nouvel ensemble pèsera alors un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros, permettant à Alstom de conforter sa place de numéro 2 mondial du secteur.Avec cette acquisition, Alstom pourra en effet compléter au mieux ses implantations géographiques, notamment en Europe et en Amérique du Nord. «», se souligne Henri Poupart-Lafarge.Alstom est actuellement numéro 2 mondial du transport, mais très loin derrière le chinois CRRC, notent Les Échos , tandis que Bombardier se situe à la quatrième place, après l'allemand Siemens.De son côté, CRRC réalise encore 90 % de ses ventes sur le marché chinois. Mais son appétit ne cesse de croître. En août 2019, l'entreprise s'est implantée pour la première fois en Europe en rachetant Vossloh Locomotives. Un rachat qui avait rendu furibond le ministre de l'Economie français, Bruno Le Maire, considérant qu'il s'agissait d'un véritable cheval de Troie vers l'Europe.En termes de chiffre d'affaires, CRRC a engrangé 26 milliards d'euros en 2017, selon Ouest France . Le groupe dit être «», exportant vers 102 pays.