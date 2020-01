Maddy Keynote : gagnez des places pour l'événement tech & business édition 2020 !

Le Vivant et les Territoires comme thématiques

Une succession de speakers et démos, au service de l'innovation

C'est l'un des événements tech & business « made in France » phares de ce début d'année 2020. La Maddy Keynote est de retour, les jeudi 30 et vendredi 31 janvier, pour une cinquième édition qui aura lieu, comme l'an dernier, dans le dix-neuvième arrondissement de la capitale, au Centquatre-Paris, dans le quartier de la Villette où sont attendues 10 000 personnes. Découvrons ensemble le programme de ce rendez-vous dont Clubic est partenaire média, et où de nombreuses personnalités de l'innovation sont attendues.Pour cette cinquième édition, la Maddy Keynote abordera, autour du large sujet des mutations, deux grandes thématiques : le Vivant et les Territoires. Les deux sont évidemment liées aux nouvelles technologies et mettront en lumière les fractures qui morcellent notre société.Les deux journées de l'événement permettront de répondre à ces questions aux enjeux majeurs, posées par Hugues Deschaux, directeur de la Maddy Keynote : «Pour y répondre, de nombreux intervenants prendront la parole et plusieurs acteurs de l'innovation se livreront à des démonstrations pour nous faire découvrir les tendances qui construisent notre futur. Entrepreneurs, décideurs, invités et médias ont été conviés à donner vie à cette Maddy Keynote 2020.Plusieurs débats seront organisés, notamment autour de l'avenir de l'auto-production et de la consommation collaborative d'énergie, de la cyber-défense, de l'accompagnement des start-up, de l'habitat du futur et bien d'autres.Parmi les speakers de cette édition, organisée par le magazine Maddyness, notons la présence de David Caroll, lanceur d'alerte dans l'affaire Cambridge Analytica, qui avait tenté de récupérer ses données, en vain, auprès de la société américaine. Celui-ci devrait être particulièrement sollicité.Partenaire média de l'événement, Clubic vous propose de gagner 5 places pour aller découvrir le Maddy Keynote 2020 à Paris ces 30 & 31 janvier.Pour participer, dites-nous en commentaire quel speaker vous avez le plus envie d'aller écouter parmi la liste de ceux qui seront présents, à retrouver ici ! Cinq personnes seront tirées au sort parmi les réponses données.Si vous ne faites pas partie des chanceux tirés au sort, pas de panique ! Vous pouvez bénéficier de 30% de réduction sur l'achat d'une place avec le code