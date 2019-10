LDLC est en négociation exclusive pour le rachat de Top Achat

Deux concurrents historiques

Source : Capital

Le groupe LDLC, spécialiste français du high-tech et de l'informatique, n'a pas communiqué de montant de transaction.L'activité principale de Top Achat est la vente en ligne , la maintenance et le service après-vente de produits high-tech. Son rachat par LDLC permettrait à son concurrent historique de passer un nouveau cap de développement et d'éviter la guerre entre acteurs français face aux géants comme Amazon. «», affirme le communiqué de presse de LDLC.Cette acquisition sera réalisée uniquement en numéraire sur les fonds propres du groupe. La finalisation des négociations est envisagée, au plus tard, en mars 2020.