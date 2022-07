Les Microsoft Surface profitent de belles remises à l'occasion de Prime Day

La montée en prestations se fait vite ressentir, avec un grand écran tactile PixelSense de 13 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour plus de fluidité. Il est aussi compatible avec la norme Dolby Vision pour des contenus vidéo à l'image toujours plus fidèle. L'interaction tactile avec le stylet est encore plus réactive avec ce modèle, qui peut servir pour les artistes, graphistes et professionnels de design.

Les performances sont au rendez-vous grâce à l'intégration de CPU Intel Core de 11e génération, qui permettent d'utiliser des applications d'édition et de montage et de bénéficier d'un système plus rapide. Pas de panique, un système de refroidissement actif permet d'éviter la chauffe lors des processus gourmands en ressources.

Pour la connectique, nous avons deux ports USB-C et Thunderbolt 4, une prise audio 3,5mm et un port de recharge magnétique Surface Connect. Le Surface Pro 8 bénéficie aussi d'une connexion Wi-Fi 6 pour profiter des meilleurs débits.