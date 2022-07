Voici 6 produits Logitech bénéficiant de prix cassés pour le Prime Day

Passons à un autre produit Pro avec la souris gamer sans fil Logitech G Pro Wireless. Grâce à son capteur optique HERO 25K et la technologie sans fil Lightspeed, cette souris propose une précision et une fluidité d'utilisation exemplaires.

Elle s'accompagne de 6 à 8 boutons programmables pour une extrêmement polyvalence, et un design à la fois léger et élégant, qui a le bon goût d'être ambidextre pour s'adapter à absolument tous les joueuses et joueurs.