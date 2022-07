Même les Apple AirPods Pro sont en promo pour le Prime Day !

Même si ces écouteurs sont déjà très connus, nous allons tout de même décortiquer leurs spécificités techniques. Une fois connectés en Bluetooth à votre iPhone (par exemple), les AirPods Pro diffuseront un son absolument délicieux. La réduction de bruit active viendra effacer les bruits parasites de votre environnement là où le mode Transparence vous permettra de suivre une conversation sans avoir besoin de retirer les oreillettes.

L'audio spatial avec le suivi des mouvements de votre tête est également assuré et une égalisation adaptative de l'audio se fera en fonction de vos oreilles. L'immersion dans vos musiques préférées sera incroyable. Vous serez également en mesure de passer des appels.

Enfin, les AirPods Pro sont très confortables grâce à leur légèreté. L'étanchéité IPX4 se montrera utile pour pouvoir embarquer vos écouteurs en extérieur. Les éclaboussures et la poussière ne leur feront rien. Pour ce qui est de l'autonomie, elle grimpe à plus de 24 heures via le boîtier de charge inclus.