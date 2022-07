Echo Dot, Echo Show, les enceintes connectées Amazon à prix choc pour Prime Day

Terminons en beauté (comme toujours) avec l'Echo Show 8 qui passe à 64,99 € au lieu de 109,99 €. Cette fois, c'est un écran encore plus grand qui vous accompagnera au quotidien avec sa diagonale de 8 pouces. Cette dalle HD servira une fois de plus à afficher clairement vos contenus préférés accessibles à chaque instant. Le son et la réactivité de cet appareil ont aussi été drastiquement améliorés pour vous offrir une expérience plus fluide.

L'Echo Show 8 est parfait pour consulter la météo, le trafic sur les routes, vos recettes et bien plus encore. L'écran saura mettre en valeur séries, films et livres audio. La caméra équipée se désactive et s'active facilement via un simple bouton physique.