POCO lance son X5 Pro 5G, son flagship à moins de 350 euros

Le POCO X4 Pro 5G sortira le 2 mars 2022 en trois coloris : Laser Black, Laser Blue et POCO Yellow. Deux configurations seront disponibles : soit 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage pour 299 euros, ou 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire pour 349 euros.

Il sera disponible à prix réduit du 2 mars à 13 h jusqu’au 7 mars à 12 h 59, à 269 euros pour la version 6/128 Go et 319 euros pour la version 8/256 Go.