Microsoft propose (enfin !) une extension pour les RAW, mais seulement pour Windows 10

Windows 10 peut désormais afficher les clichés RAW et gérer leurs métadonnées

Une compatibilité réduite aux appareils sortis avant avril 2018

Les professionnels de l'image vont désormais pouvoir traiter nativement leurs images au formatdansAprès plusieurs mois de développement,vient de mettre en ligne sur sa boutique d'applications la Raw Image Extension . Elle permet de visualiser les images brutes depuis l'mais également depuis l'applicationintégrée au système d'exploitation. Les aperçus sont aussi disponibles à la place d'une icône générique, ce qui facilitera la navigation et le tri dans sa collection.Microsoft indique également, dans ses notes de version, la prise en charge des, et a intégré le support de nombreux appareils photo, grâce à laqui sert de base à l'extension.Parmi les modèles d'ores et déjà compatibles, on peut retrouver leoumais aussi des smartphones capables de supporter le format RAW comme l'iPhone X ou le Samsung Galaxy S8.La liste, à consulter ici , n'a pas été mise à jour depuis avril 2018 et les modèles les plus récents pourraient ne pas être pris en charge, le temps que Microsoft étoffe le nombre d'appareils compatibles. Microsoft ajoute également que les extensions .CR3 et .GPR ne sont pas encore supportées pour le moment.Avant de télécharger l'extension, l'éditeur indique qu'il est impératif d'utiliser la version 1903 de Windows 10. Cette version est distribuée depuis quelques jours seulement via Windows Update et n'est pas encore proposée à l'ensemble des utilisateurs.