Après plusieurs polémiques, Parler devrait être de retour dans l'AppStore la semaine prochaine

Critiqué pour son manque de modération envers les messages haineux, Parler avait été montré du doigt suite à l'invasion du Capitole début janvier, le réseau social faisant alors figure de refuge pour les plus grands soutiens de Donald Trump. Ainsi, Amazon, Google et Apple avaient dépublié l'application qui n'était jusqu'à présent plus téléchargeable sur les différentes boutiques. Or, cela devrait changer très bientôt...