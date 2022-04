Avis GitMind (2022) : un logiciel de mind mapping complet et gratuit (ou presque)

Malheureusement, GitMind se montre maladroit à bien des égards. En cherchant à proposer le plus d'options et de fonctionnalités possibles, le logiciel finit par semer la confusion en utilisant plusieurs menus et interfaces en fonction du type de cartes que vous souhaitez créer. Le bureau virtuel auquel on accède au démarrage de l'application, qui est une bonne idée en soi, est une étape supplémentaire qui dessert l'ergonomie. Si passer un peu de temps à appréhender l'interface ne vous fait pas peur, GitMind est un logiciel de mind mapping à considérer.